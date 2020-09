Mahajanga – Un faux soldat livré à la gendarmerie

Dans le cadre de la surveillance du respect des mesures anti-covid, l’équipe de patrouille militaire est tombée sur un faux soldat, hier à 10 heures, dans le quartier de Tsaramandroso Mahajanga.

Selon les informations reçues auprès de l’État-major des Armées, l’usurpateur mettait un uniforme militaire. Il était à bord d’un tricycle, ne portant pas un masque. Il n’était pas armé. La troupe a immobilisé le véhicule pour le presser de questions. Il s’est tout de suite présenté, prétendant être un classe 17. « Cette réponse-là était inappropriée, puisqu’on dit classe 2017. Sur le moment, les patrouilleurs se sont méfiés et l’ont amené à la gendarmerie pour être enquêté. On ne sait pas non plus s’il venait de commettre un acte», raconte le chef d’État-major, le général Jean Claude Rabenaivoarivelo.

A en croire les enquêteurs, le jeune homme n’avait jamais été un militaire, par contre, son frère l’est. La tenue appartiendrait à ce dernier.

La véritable motivation qui l’a poussé à se faire passer pour un soldat reste à déterminer au fil de son interrogatoire à la brigade où il est retenu.