Evasion à Farafangana – L’Union Européenne espère une enquête transparente

L’Union européenne réitère sa volonté de soutenir Madagascar d’aller de l’avant dans le respect des droits de l’Homme.

«Promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l’Homme ». Cette mission de l’Union européenne fait écho à ses réactions face à l’affaire Farafangana. Elle espère que « le déroulement et les résultats de l’enquête seront partagés de manière transparente avec le public, et que l’indépendance de l’enquête sera protégée ».

Les défenseurs des droits de l’Homme suivent de près la suite de l’enquête sur l’évasion massive survenue dans cette région. L’affaire est rapportée au sein des instances internationales. Bien qu’elle relève d’une envergure, plus délicate face à la perte en vies humaines dans les rangs des évadés, la question de fond sur le dysfonctionnement du système dans le milieu carcéral malgache est mise en exergue, ces derniers temps.

Un responsable au sein du ministère de la Justice a expliqué que « le dossier n’est pas encore clôturé. Le directeur de l’inspection pénitentiaire est envoyé sur place et aucun élément d’information n’est pas pour l’instant prêt à être partagé ».

Volonté

Dans son communiqué, l’Union européenne a réitéré sa volonté de soutenir Madagascar d’aller de l’avant dans le respect des droits de l’Homme. Le gouvernement malgache a déjà également affiché sa position de s’engager dans ce domaine. Mais cela nécessite des actions concrètes. Concernant l’évasion survenue dans la maison de détention de Farafangana, l’enquête est en cours afin de découvrir les causes de la perte en vies humaines.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice Johnny Richard Andriamahefarivo dont l’initiative est saluée par l’Union européenne. Cependant, « les efforts du gouvernement malgache ne doivent pas se limiter à la construction des centres de détention modernes et sécurisés, et surveillés par des personnels formés, mais doivent également être complétés par une reforme de fond de la justice pénale et du système pénitentiaire que soutient le Team Europe ».

L’affaire de Farafangana illustre, entre autres, les difficultés rencontrées par le système pénitentiaire malgache. Le ministre Johnny Richard Andriamahefarivo a reconnu les défaillances vécues par les détenus presque dans toutes les prisons de la Grande île durant sa dernière intervention à la presse.