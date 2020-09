Christine Razanamahasoa – Clin d’œil à l’Exécutif

D’une manière implicite, les députés réclament des formes de faveur pour des missions accomplies. Le discours de la présidente de l’Assemblée nationale reflète un message qui s’adresse directement au gouvernement sur ce sujet. Christine Razanamahasoa, chef d’Insti­tution, a rappelé à l’Exécutif d’honorer sa promesse de doter les députés d’équipements, au Centre de conférence internationale d’Ivato, hier. « Pour que nous puissions accélérer le développement à la base, nous avons besoin d’être bien équipés », réitère-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que la présidente de l’Assemblée nationale soulève ce sujet. Un clin d’œil au ministre de l’Économie et du budget a été évoqué lors de l’ouverture de la session extra­ordinaire à Ivato. Arrivant à terme de la mission que le gouvernement leur a confié, notamment sur cette session extraordinaire, les députés réclament l’accélération et la concrétisation de cette promesse. « Beaucoup de choses sont faites. Nous sommes restés fidèles au gouvernement et nous avons prouvé ce rattachement profond qui existe entre le pouvoir législatif et exécutif », poursuit-elle.

Les députés s’attendent également à ce que le fonds alloué au comité local de développement puisse être révisé dans la loi de finances initiale. Ils comptent utiliser ce fonds pour la réalisation des projets qu’ils ont promis à leurs électeurs.