Un temps venteux sur les Hautes Terres.

Un temps venteux se fera sentir sur les Hautes Terres, en cette fin de semaine. Une baisse des températures maximales est prévue par la direction générale de la Météorologie. Un régime d’Alizée actif va caractériser le temps jusqu’à dimanche. Les températures maximales varieront entre 19, 20 et 21°C à Antananarivo, Antsirabe et Fianarantsoa. Tandis que les minimales seront entre 10 et 13°C à Antananarivo, 6 et 11°C à Antsirabe.