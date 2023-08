TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL MAHAJANGA – Inauguration du point d’embarquement de Katsepy ce jour

Le port de Katsepy sera inauguré ce jour. C’est une grande première dans les annales du transport maritime et fluvial de Mahajanga.

Les travaux d’aménagement d’un terre-plein et de rehaussement du plan incliné au point d’embarquement de Katsepy, sont actuellement réalisés à 100%. Ce projet se place dans la réalisation du onzième engagement présidentiel, axé sur la modernisation de Madagascar. C’est le point d’orgue de la rencontre entre le directeur général de l’Agence portuaire maritime et fluviale de Mahajanga (APFM), Jean-Edmond Randrianan­tenaina, accompagné du directeur de l’APMF de Mahajanga, Jacquis Georges Rainimbah, et le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, mercredi. L’infrastructure est composée d’un accès à la rampe d’accès avec des bites d’amarrage. L’entrée dans l’enceinte du port est désormais clôturée. Les toilettes et équipements sanitaires sont alimentés en eau. Les vedettes possèdent également une aire de stationnement. Cette infrastructure améliore la circulation des personnes et des biens ainsi que les revenus de la commune et de la région. Les percepteurs pourront collecter les ristournes.

Facilitation

Pour marquer l’événement, la direction générale de l’APFM de Mahajanga a pris la décision de mettre à la disposition du public, trois bacs pour transporter gratuitement les passagers vers Katsepy, ce jour. Cette décision contribue au développement du tourisme local. Le premier départ est prévu à 6 heures du matin au quai du bac à Marolaka, et le retour est attendu vers 16 heures. Le prix du ticket du bac est de 4000 ariary par personne, en général. Mais l’APFM veut que les vacanciers et les touristes puissent profiter de cette occasion pour visiter Katsepy. On s’attend à une ruée vers cette commune ce jour, vu l’affluence des visiteurs à Mahajanga. Les responsables du grand rassemblement ou « fihaonambem- paritra » de la branche des jeunes chrétiens de la FJKM ou Sampana tanora kristiana (STK), ont même modifié le programme de ce matin. Tout le monde partira en excursion vers Katsepy après la clôture du séminaire vers 10 heures, alors que la cérémonie était prévue cet après-midi à 16 heures. Autrefois, l’excursion vers Katsepy était une tradition pour les habitants et les vacanciers de Mahajanga. Mais faute d’infrastructures d’accueil et de sanitaires, le déplacement sur place s’est réduit.