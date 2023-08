MOTOCROSS OF AFRICAN NATIONS – Huit jeunes pilotes tâtent le terrain à Cape Town

(MXoAN), l’équivalent de la Coupe d’Afrique, qui en est à sa treizième édition. La joute continentale se déroulera, du 11 au 13 août, à Cape Town zone 7, en Afrique du Sud. La Fédération malgache du motocyclisme y présentera huit jeunes pilotes de 9 à 17 ans, champions et mieux classés de leur catégorie respective. Leurs frais de déplacement ont été pris en charge par leurs parents respectifs. Deux pilotes, en l’occurrence Miaro Razafimahefa et Sikina Kentin, sont engagés dans la catégorie 125cc. Trois autres prendront le départ de la catégorie 85cc, à savoir Jeremy Rakotoarimanana, Besson Guillaume Tsiranana et Leung Yen Sincère, deux autres, Thomas Ramanantsoa et Rowan Croft, en 65cc et Samuel Valentin dans la catégorie 50cc. La délégation malgache composée de six pilotes, dirigée par deux anciens présidents de la fédération, Tsirava Razafimahefa, multiple champion national, et Dadou Razafindrakotohasina, président fondateur de la fédération, quittera le pays cet après-midi. Deux autres pilotes, Samuel et Thomas qui sont déjà à l’étranger, rejoindront directement la délégation en Afrique du sud. Le partenaire de la fédération, Airtel Madagascar via Airtel Money a remis, hier, un chèque géant de 10 millions d’ariary en guise de soutien aux porte-fanions du pays. «Airtel Madagascar soutient pleinement la fédération dans cette démarche de conquête continentale. Notre appui envers les pilotes malgaches vise avant tout à faire rayonner Madagascar au-delà de ses frontières et à rendre fiers tous les Malgaches», souligne Mohamed Cisse, directeur général d’Airtel Money Madagascar. Dix-sept pays sont engagés à cette joute continentale. Le pays hôte qui alignera des pilotes habitués au championnat du monde, sera sans conteste le favori, sans oublier le Maroc et l’Ouganda qui sont, eux aussi, très assidus en compétitions internationales de haut niveau. «Je ne suis pessimiste si je dis que les Sud-Africains sont intouchables. Mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes en visant le podium pour cette toute première», confie Tsitsi Razafimahefa, le plus titré du pays. «Malheureusement, nous ne serons pas représentés dans les catégories phares, 450cc et 250cc, car nos grands champions comme Mathias Plantive et Claudio Tida ne seront pas disponibles pour des raisons personnelles», regrette-t-il Tsitsi.