MB2ALL filles et EBF garçons au rendez-vous des quarts de finale

Le championnat de Madagascar de basketball, de la catégorie U18 filles et garçons, qui se joue actuellement à Ambositra, entre dans sa dernière ligne droite. Sur les huitièmes de finale joués hier, les filles de MB2ALL d’Analamanga ont battu les basketteuses de RBC d’Atsimo Andrefana (51-05) et se sont qualifiées en quarts de finale. Elles affrontent les joueuses de Lucadro pour chercher le ticket pour le dernier carré. LUCADRO a défait ASLFA sur le score de 39-21. Chez les garçons, EBF de la Haute-Matsiatra, le champion en titre a battu FFA de Vakinankaratra, sur le score de 74-42 et file en quarts.