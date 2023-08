Mahavoky-atsimo. Coupure de la circulation ce lundi 7 août

Et rebelote ! La circulation des véhicules sera de nouveau coupée sur l’axe Mahavoky-atsimo, du rond-point des taxis jusqu’au bazar de Tsaramandroso, à partir de ce lundi 7 août. Les travaux de réhabilitation de cette portion dévastée dureront quatre-vingt jours et le trafic des voitures sera dévié. La nouvelle ligne du bus n°18, qui sert cet axe, sera contrainte de prendre une déviation vers le pont blanc. Les usagers et les riverains du chantier devront se plier aux consignes. L’on s’attendra à un flux plus important de la circulation autour de cet axe qui mène vers Amborovy. La majorité des estivants empruntent la route de Tsaramandroso et de Mahavoky pour rejoindre les plages.