LISTE ÉLECTORALE – Baisse du nombre d’électeurs dans la province d’Antananarivo

Le nombre d’électeurs dans la province d’Antananarivo a diminué par rapport à ceux inscrits à la révision annuelle de la liste électorale 2022. Malgré l’augmentation du nombre d’électeurs inscrits dans la refonte électorale par rapport à la Révision annuelle de la liste électorale (RALE) 2022, le nombre des électeurs de la province d’Antananarivo n’a pas les statistiques de cette RALE. Si dans cette révision annuelle, le nombre d’électeurs inscrits s’élève à 3 633 572, dans la refonte, ce nombre a diminué avec 3 393 121. Il y a un écart de 240 451 électeurs. Parmi les quatre régions qui composent la province d’Antananarivo, seule Itasy parvient à augmenter le nombre d’électeurs par rapport à la RALE avec une augmentation de 9882 électeurs. 95% de ces personnes non inscrites dans la refonte totale de la liste électorale provienent de la région Analamanga, avec un écart de 228 436 électeurs. D’après Dama Andrianarisedo, président de la CENI, ce n’est pas l’organe de préparation des élections seulement qui est responsable de cet écart. « La CENI n’est pas le seul responsable de cet écart, c’est une responsabilité partagée par tous les acteurs, y compris les électeurs », fustige-t-il le 21 juillet dernier à Alarobia.

L’écart

Parmi les sept régions qui n’ont pas pu atteindre les statistiques de la RALE, trois d’entre elles sont dans la province d’Antananarivo, à savoir la région Analamanga avec un écart de 228 436 personnes, Vakinakaratra avec un écart de 13 587 et Bongolava avec un écart de 8 310 citoyens. Les raisons de cette diminution d’électeurs dans la province d’Antananarivo sont nombreuses, d’après le président de la CENI. La première étant le fait que des individus initialement inscrits dans la RALE pensent qu’il n’est plus utile de s’inscrire lors de la refonte totale. La seconde est le cas des citoyens qui changent de lieu d’habitation sans pour autant mettre en connaissance les responsables des circonscriptions de départ et d’arrivée. Les personnes de plus de dix-huit ans qui n’ont pas pu obtenir leurs cartes d’identité nationale avant la date du 10 juin dernier ne sont pas également inscrites dans le registre électoral national. Puis, il y a aussi ceux qui n’ont tout simplement pas envie de s’inscrire dans la liste électorale. Il y a aussi ceux qui ne sont pas au courant de l’existence de la refonte totale des électeurs, surtout les populations qui n’ont pas accès aux technologies de communication.