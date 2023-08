JIOI 2023- TRANSPORT – Réunion avec les prestataires bientôt

à vingt-deux jours de la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va organiser du 25 août au 3 septembre à Antananarivo, Rosa Rakotozafy en tant que directeur exécutif du COJI a expliqué que le volet transport constitue une base de réussite de l’organisation et qu’il ne faut jamais rater la gestion. Sur ce point, elle a apporté des précisions: « On ne peut pas dissocier le volet transport et l’hébergement car c’est la base fondamentale de la réussite de l’organisation d’un grand évènement comme les JIOI. Pour le transport proprement dit, une réunion avec les transporteurs qui ont répondu aux critères posés par le COJI va avoir lieu très prochainement. L’objectif est de mettre au point les stratégies et l’organisation pour qu’aucune délégation ne se trouve dans des difficultés ». Selon toujours l’explication de Rosa Rakotozafy, tout est presque en place. « Notre mission principale est la sécurité de tout le monde comme les athlètes, entraîneurs et officiels. Toute l’équipe est consciente qu’on a une énorme responsabilité durant ces Jeux. Il faut que chaque athlète, officiel et même chaque délégation rejoignent les différents sites et retournent à l’hôtel sains et saufs, d’où l’importance de cette réunion », conclut-elle.