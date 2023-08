JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Rosa Rakotozafy apporte des éclairages

De retour au pays, après avoir accompagné la délégation malgache aux Jeux de la Francophonie, qui abordent leur huitième journée à Kinshasa, Rosa Rakotozafy, directrice générale des Sports au ministère de la Jeunesse et des sports, a fait un bref point de presse hier, au siège du Comité d’organisation des Jeux des Iles (COJI) au stade Barea, à Mahamasina. La délégation malgache a été victime d’une mauvaise organisation dans la restauration et dans l’hébergement, durant les quatre premiers jours de compétition. Se sentant lésée de cette injustice, une représentante des athlètes malgaches, en l’occurrence Kristina Rakotobe, a étalé au grand jour les mauvais traitements subis par les athlètes malgaches. Rosa Rakotozafy: « Le problème n’a rien à voir avec l’État malgache car, avant notre départ pour rejoindre Kinshasa, tout a été réglé à l’avance, selon les consignes du chef de l’État, Andry Rajoelina, concernant l’hébergement, la restauration, le déplacement… Malheureu­sement, à cause de son inexpérience, car c’est la première fois que la RDC reçoit un grand évènement international, elle a été dépassée par l’évènement et les athlètes malgaches en ont été victimes ».

Des leçons

Rosa Rakotozafy continue: « Nous avons contacté le premier responsable successivement de la Primature et de la Présidence de la RDC, des solutions ont été trouvées et le traitement s’est amélioré. à ce jour, la délégation malgache vit dans de bonnes conditions, non loin des sites des jeux. Soucieux de la sécurité de la délégation malgache, nous avons rencontré le premier responsable de la sécurité présidentielle de la RDC. La délégation malgache sur place est maintenant bien protégée et il n’y a aucun souci à se faire. C’est la même chose pour les autres délégations ». Dans vingt jours, Mada­gascar hébergera la XIe édition des JIOI de 2023. Rosa Rakotozafy, en sa qualité de directeur exécutif du COJI, a extrapolé ce que la délégation malgache a vécu à Kinshasa. Elle précise: « Nous allons tirer des leçons de ce qui s’est passé en RDC et nous allons prendre toutes les dispositions et précautions pour que cela n’arrive pas chez nous. Et Madagascar n’est pas novice dans l’organisation d’un tel grand évènement ».