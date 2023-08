JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Madagascar remporte une nouvelle médaille d’or et une d’argent

Lors de la finale des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, Richianny Ratovo a brillamment remporté la médaille d’or en Peinture. Avec cette victoire, Mada­gascar affiche deux médailles d’or au tableau, la première étant décrochée par Sidonie Fiadanantsoa en athlétisme dans la catégorie 100m haies. Malgré les défis que Richianny a dû relever, notamment dans le transport de son œuvre, qui aurait dû arriver avant la compétition, elle a réussi à surpasser ses vingt adversaires dans la catégorie Peinture. La première œuvre de Richianny, intitulée « Sourire mélancolique », a été réalisée à Madagascar et illustre le conflit entre l’euphorie et la mélancolie des joies, qui sont hantées par l’absence des êtres chers. La deuxième œuvre, baptisée «Miroir, raconte-moi». “Cette dernière œuvre capture mes expériences vécues à Kinshasa”, explique-t-elle. Les artistes n’ont eu que deux jours, au lieu des quatre initialement prévus, pour créer leur deuxième œuvre présentée aux Jeux. Malgré ce raccourci et les imprévus rencontrés, Richianny a réussi à créer une œuvre exceptionnelle et a remporté la médaille d’or.

Médaille d’argent

Dans la catégorie Sculpture, Fitiavana Ratovo Andriantseheno a remporté la médaille d’argent lors de cette compétition. Ses œuvres sont constituées d’une pièce de tissage en hommage au « fihavanana » et d’une série de sculptures imaginant un monde à venir, un monde meilleur, intitulée « Mon rêve du monde ». “ J’ai terminé ma dernière œuvre rapidement et qui s’intitule “Mon rêve du monde, en seulement une journée”, avoue Fitiavana. Tout cela lui a permis de se hisser à la deuxième place. Les artistes avaient 48 heures pour réaliser leur œuvre lors de la deuxième partie. Malheureusement, dans la catégorie photographie, Toky Dimbiniaina n’a pas réussi à se qualifier. Mais ces Jeux de la Francophonie restent une grande expérience pour Toky et lui permettront d’améliorer ses compétences en photographie.