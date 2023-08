FORUM INTERRÉGIONAL – La sécurité durable en ligne de mire

Peut mieux faire. C’est le constat dressé par Christian Ntsay, Premier ministre, dans le domaine de la lutte contre l’insécurité. Selon ses dires, l’objectif est d’instaurer une sécurité durable sur tout le territoire. Les deux jours du premier Forum interrégional sur la défense et la sécurité a démarré, hier, à Morondava, capitale de la région Menabe. Un rendez-vous multi-acteurs qui a donc, dans sa ligne de mire, l’instauration d’une sécurité durable. Les représentants de cinq régions prennent part à cet événement. Outre le Menabe, il y aussi les régions Vakinankaratra, Bongolava, Melaky et Amoron’i Mania. Dans son allocution d’ouverture, le locataire de Mahazoarivo affirme que depuis le début du quinquennat de l’administration Rajoelina, “le niveau d’insécurité a sensiblement baissé”. La restructuration et redéploiement de l’armée, le renforcement de capacités, de l’effectif et du matériel de la police et de la gendarmerie font partie des raisons avancées par le Premier ministre. Il concède cependant, que ces efforts sont insuffisants. Les orateurs à Morondava, hier, reconnaissent que pour établir une sécurité durable, la répression seule ne suffit pas. Il est nécessaire d’entreprendre une démarche transversale et d’impliquer tous les acteurs de la société. Le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, déclare ainsi “cessez vos petites guéguerres et ayons l’intérêt de Madagascar en tête. Il y a un ennemi commun, l’insécurité. Conjuguons nos forces pour la vaincre”. Cette quête de sécurité durable concerne autant le territoire terrestre, que maritime et aérien. La sécurité en mer, en particulier, est aussi un point sur lequel se penchent les participants au forum interrégional. Plusieurs départements ministériels y prennent part, également. Présent à Morondava, Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, souligne justement les enjeux de ces deux domaines chapeautés par son département dans la lutte contre l’insécurité et la mise en place d’une sécurité durable.