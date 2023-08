FORMATION – Des femmes s’intéressent à la maçonnerie

De plus en plus de jeunes femmes se lancent dans le secteur de la construction. Hier, au moins trois ont reçu un certificat codé, livré par le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle et Cementis Madagascar. Elles sont issues du programme club des maçons de Cementis. « J’ai suivi cette formation pour enrichir mon savoir-faire. Étudiante en Bâtiment et travaux publics (BTP), je rêve de devenir une ingénieure en bâtiment plus tard», lance Finoana Lucie Ramaroson. La construction d’une maison n’est plus propre à l’homme, selon Sandy Rajaimisa, formateur chez Cementis. « C’est courant de voir des femmes sur un chantier. Les femmes, elles sont plus minutieuses », rajoute-t-il. Vingt-sept hommes et femmes ont reçu ce certificat, hier. Il s’agit de la septième édition de ce programme. « Ce sont vingt-sept maçons polyvalents. Ils sont en mesure de s’insérer dans le marché du travail ; mais ils peuvent aussi créer leur propre entreprise », indique la ministre Gabrielle Vavitsara Rahantanirina. Cette formation rehausse les compétences de ces maçons.