FOOTBALL – AMICAL – Les Barea bouclent leur préparation contre EDEN

Les hommes du coach Rôrô Rakotondrabe boucleront les deux semaines de préparation à Mahajanga, par un troisième match amical. Ils joueront, ce jour, contre l’Eden, club D1 du Boeny.

Deux en un. Les Barea poursuivent leur regroupement à Mahajanga, dans le cadre de la préparation des Jeux des Iles et aussi du match contre l’Angola, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN. Après les deux victoires en amical contre la sélection du Boeny (2-1), le 23 juillet, et la sélection mahoraise (3-1), le 30 juillet, pour marquer le Jubilé Ahmad, les protégés du sélectionneur Romuald Félix Rakoton­drabe joueront, ce vendredi, contre l’Eden, un club D1 de la Cité des Fleurs, au stade Rabemananjara. Ce club n’a pas, récemment, atteint la phase finale du championnat du Boeny et a été éliminé en deuxième phase du championnat national D2. Les Barea sont, pour le moment, constitués par des locaux, outre l’unique expatrié des Seychelles, El Hadari. Le groupe rejoindra la capitale, samedi, après deux semaines de préparation à Mahajanga. «Nous attendons la confirmation de la suite de la préparation, où et comment?», souligne le coach Rôrô. Les Barea préparent, depuis deux semaines, les Jeux des Iles, pendant lesquels les matches de football s’étaleront du 24 août au 3 septembre. Quatre jours plus tard, ils se déplaceront en Angola et joueront contre les Palancas Negras, le 7 septembre. Ce match, qui compte pour la sixième journée qualificative à la CAN, se tiendra au stade national Lubango, à 15 heures, heure malgache.

Aucune précision

Si les cinq expatriés ne peuvent se libérer que vers le 7 août pour les Jeux des Iles, le coach n’a pas encore voulu donner des précisions sur le nombre des expatriés pour la CAN, leurs noms et leur club respectif. «Nous sommes actuellement en train de tout concocter et de finaliser avec la direction technique nationale et le ministère de la Jeunesse et des sports. Je dévoilerai la liste des joueurs pour le match contre l’Angola, au plus tard à la fin de la semaine prochaine», confie le sélectionneur. Plus d’un ont hâte de connaitre les composants de cette fameuse liste en vue des Jeux des Iles et des éliminatoires de la CAN. Madagascar et l’Angola se sont séparés par un partout, lors de la deuxième journée, le 5 juin 2022. Au classement provisoire, Madagascar se trouve en quatrième position du groupe, avec ses deux points après deux matches nuls et trois défaites. Le Ghana occupe la première place avec 9 points, devant l’Angola crédité de 8 points, et la République Centrafri­caine se trouve à la troisième place avec 7 points.