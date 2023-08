ENVIRONNEMENT – Une importante plantation de mangroves à Analalava

Protection du milieu aquatique. La célébration officielle de la Journée internationale pour la conservation des mangroves a été marquée par la plantation de 80 000 mangroves sur une superficie de 8 ha dans la commune de Maromandia, district d’Analalava. Les habitants de Maromandia, avec le ministère de l’Environnement et du développement durable, ont contribué à la plantation de ces mangroves, hier. La région Sofia possède la plus grande superficie de mangroves à Madagascar qui s’étend sur 450 km. La plantation de mangroves est indispensable afin de préserver et d’assurer une vie sereine à la population ainsi que pour les descendants et les animaux aquatiques qui y vivent. « Dans ce même cas, le plus important dans cette célébration est d’inspirer la population locale à la préservation de ces mangroves », confirme le Général Lylison Réné de Rolland, Gouverneur de la Région Sofia. Il travaillera en étroite collaboration avec la population pour les protéger. Le Gouverneur a confirmé qu’il ne tolèrera pas les contrebandes. Cette activité illégale conduira à sa destruction, car la forêt de mangroves apporte de nombreux bénéfices dans la région. Elle améliore le niveau de vie de la population locale et génère des retombées économiques pour la région. Le ministère a confirmé son soutien à la protection des mangroves en offrant 4 vedettes rapides aux organisations de pêcheurs de Maromandia. La Journée internationale pour la conservation des mangroves se poursuivra ce jour, à Antsohihy.