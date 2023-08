ÉNERGIES – Une puissance additionnelle pour le Réseau Interconnecté d’Antananarivo

Du lourd. Une nouvelle centrale qui carbure au fuel lourd (HFO) serait en cours d’aménagement, voire de finalisation, à Ambohimanambola, une localité située au sud d’Antananarivo. D’après le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, il s’agirait d’une nouvelle installation qui fournirait une puissance additionnelle de cent cinq mégawatts pour le Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA). « C’est une nouvelle centrale électrique que nous allons aménager à Ambohimanambola et elle pourra fournir un total de 105 MW au RIA. Une puissance destinée principalement à étendre le réseau et l’approvisionner avec un apport supplémentaire » a annoncé, non sans un brin d’enthousiasme, le ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures. Une décision qui a été annoncée lors de la réunion hebdomadaire de l’exécutif, mercredi. À en croire le rapport du Conseil des ministres, Un total de sept blocs moteurs seraient déjà stationnés à l’île Maurice. Un ensemble de matériel qui pèse dans les 90 tonnes l’unité. La construction de cette nouvelle centrale thermique est prise en charge à part entière par les ressources propres internes de l’État. La nouvelle avait été annoncée en grande pompe en début d’année, l’on s’était alors demandé à cette période si la construction d’une telle centrale pourrait mettre fin aux délestages. D’après les explications fournies, les besoins actuels du RIA en termes d’énergie seraient de 270 MW. La centrale électrique d’Ambohimanambola pourrait fournir jusqu’à 226 MW, une fois ces nouveaux groupes installés. Moyennant le fait qu’il n’y aura pas de problème d’approvisionnement en fuel ou en gasoil, ni de cas de pannes techniques récurrentes, la Jirama ne devrait plus avoir recours au délestage. « La mise en marche de cette nouvelle centrale thermique de 105 MW est également une alternative au problème du délestage », peut-on aussi lire entre les lignes du Conseil des ministres.