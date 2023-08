DÉCENTRALISATION – Le PNDE validé par le Conseil des ministres

Le décret d’adoption du Plan national de décentralisation émergente (PNDE) a été publié par le dernier Conseil des ministres mercredi. Ce plan est donc en principe effectif après la publication par le Conseil des ministres. Ce décret intervient après la validation du PNDE lors de l’assise nationale des 4 et 5 juillet derniers. Ce document constitue la feuille de route en matière de décentralisation à laquelle le gouvernement, à travers tous les ministères, va s’atteler, en vue de la mise en œuvre des activités qui y sont inscrites. Les objectifs de ce plan de décentralisation émergente devraient être atteints à l’horizon 2030. Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Justin Tokely, lors de la clôture de l’assise nationale à Ivato, assure que ce plan national validé sera appliqué. « On se donne rendez-vous en 2030, la décentralisation devrait être effective car grâce à ce texte les collectivités territoriales décentralisées (CTD) auront du pouvoir », martèle t-il. Avec le PNDE, les CTD auront plus d’indépendance et d’autonomie car il prévoit entre autres l’augmentation du budget des CTD, des retombées fiscales ou encore l’augmentation des ressources d’investissements.