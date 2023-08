COMMISSION ÉLECTORALE – Renouvellement au niveau des districts

Les candidatures sont ouvertes. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), décide d’opérer “un renouvellement”, des présidents des Commissions électorales de district (CED). Selon les explications de Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la CENI, “cette initiative fait suite au renouvellement à la tête des Commissions électorales régionales (CER), en avril”. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement systématique. “Ceux qui sont en poste actuellement, peuvent encore candidater. Il y a de grandes chances pour que la majorité soit reconduite, vu les efforts qu’ils ont démontrés durant le processus de refonte de la liste électorale”, ajoute-t-il.

Polémiques

Ce renouvellement auprès des CED fait jaser, cependant. Surtout, en ces temps où la moindre intention ou décision se rapportant à l’élection, est assimilée par l’opposition comme une démarche pour favoriser les tenants du pouvoir. Le rapporteur général de la CENI reconnaît, “qu’il y aura toujours des polémiques et pressions politiques autour de chacune de nos initiatives, mais loin de nous l’idée de favoriser quiconque”. Il ajoute, toutefois, que la refonte de la liste électorale “a montré qu’à certains endroits, le renouvellement pourrait servir d’électrochoc afin d’améliorer le travail. Le but est d’être le plus efficace possible”.