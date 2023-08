BEATBOX – Do B relève le défi au championnat du monde

Do B représente la Grande île au prestigieux championnat mondial de Beatbox, qui est un rythme par la bouche,à Berlin, du 2 au 6 août. Il s’engage pour la première fois dans cette compétition internationale.

Do Rasolofo­arison, connu sous le nom de Do B, représente fièrement Madagascar lors du « Beatbox Battle World Championship 2023 » qui se déroule à Berlin du 2 au 6 août. Sélectionné dans la catégorie «vocal scratch», il fait partie des 20 candidats en lice. Une véritable fierté pour lui, car il est le seul Malgache à concourir dans cette compétition internationale, et c’est sa première participation au championnat du monde. Même après son déménagement en Allemagne pour poursuivre ses études en 2021, sa passion pour le beatbox n’a jamais faibli. « J’ai déjà prouvé mon talent et mon dévouement pour le beatbox en devenant vice-champion d’Allemagne Sud de beatbox en 2022 et en atteignant le Top 8 du championnat d’Allemagne la même année. Depuis 2013, je me suis plongé dans cet art rythmique, et cela est devenu une véritable carrière pour moi», partage Do B.

Déjà prêt

Ce beatboxer a à cœur de mettre en valeur Madagascar à travers cette compétition. Le vocal scratch, catégorie dans laquelle Do B évolue, n’est pas un défi insurmontable pour lui, car c’est véritablement son domaine d’expertise. Vingt adversaires venant d’Espagne, d’Australie, de France, des États-Unis, du Mexique et d’autres pays sont présents. Aujourd’hui, Do B va se présenter sur scène pour un show de 2 minutes, dans le but de convaincre les jurys de son talent exceptionnel et de sa créativité unique. Le quart de finale et la demi-finale du championnat du monde de beatbox auront lieu demain, tandis que la finale se déroulera le dimanche. Plusieurs catégories sont en compétition lors de cet événement international, telles que le vocal scratch, women, convention, men, loop station, tag team et crew. Depuis sa création en 2005, le championnat du monde de beatbox vise à mettre en lumière les talents des artistes du beatbox, qui font des prouesses rythmiques uniquement avec leur bouche. « C’est un rêve qui devient réalité, car depuis mes débuts dans le beatbox, j’ai toujours aspiré à participer à une grande compétition internationale telle que celle-ci. Je remercie chaleureusement mes compatriotes pour leur soutien sans faille » ajoute-t-il. « Je suis prêt pour cette compétition, car je me suis préparé intensivement et j’attendais ce moment depuis longtemps » ,termine le talentueux beatboxer malgache.