ASSAINISSEMENT ANTANANARIVO – Une opération coup de poing avant les Jeux des Iles

Toutes les parties prenantes vont coopérer pour assainir la ville d’Antananarivo, à l’occasion des Jeux des Iles. Le défi est de taille.

La capitale doit être propre avant la tenue des Jeux des Iles. Une opération coup de poing est en préparation, pour assainir la ville d’Antananarivo qui va accueillir cet événement à partir du 23 août. Plusieurs entités sont mobilisées pour appuyer la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 août, l’aménagement de crédits du ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH) a été validé pour financer cette opération coup de poing. Ce fonds servira, en partie, à acheter du carburant, pour que les camions puissent fonctionner, normalement. La région d’Analamanga va, également, participer à cette opération. « Nous allons déployer plus de camions, d’engins. Il y aura, peut-être, une bonne dizaine de camions qui sont être ajoutées au parc de la Société municipale d’Antananarivo (SMA). En ce moment, nous avons entre vingt-cinq et trente camions, mais certains ne sont pas opérationnels, ils sont en panne », lance le directeur général de la SMA, Nome Randriamanantena, hier. D’autres sources indiquent qu’il n’y a que dix-huit camions opérationnels, actuellement. Ce sera une vraie course contre à la montre. Nous n’avons plus qu’une vingtaine de jours, pour vider les deux cent cinquante-huit bacs à ordures, de la capitale. Un camion ne peut faire que quatre à cinq voyages par jour. Avec l’amoncellement des déchets, actuellement, il faudra plusieurs voyages, pour vider un seul bac.

Problèmes financiers

La CUA a la charge exclusive de l’assainissement de la ville, depuis la restitution de la SMA à la CUA, au mois de février 2021. Cette décision avait été prise, dans le but de faciliter le ramassage des ordures. La CUA n’aurait pas versé les Redevances sur les ordures ménagères (ROM), prélevées des Impôts fonciers sur les propriétés bâties (IFPB) de la CUA, au temps où cette entité a été encore, sous la tutelle de ce ministère. C’est ce qui aurait causé l’accumulation des déchets, à l’époque. Maintenant qu’elle est gérée par la CUA, les problèmes ne sont toujours pas réglés. Des montagnes d’ordures se forment, presque partout. Plusieurs bacs n’ont pas été vidés depuis plusieurs semaines, voire, des mois. C’est notamment le cas à Ambatolampy Antehiroka, à Ambohipo ou encore à Andraisoro, à Paraky, entre autres, sans parler des bacs à proximité des marchés. À entendre des agents de la SMA, ce problème a duré depuis plusieurs mois. « C’est la situation depuis le mois de décembre, durant lequel, les ordures foisonnent, à cause des fruits de saison en production massive », note une source. En outre, la CUA rencontre des problèmes financiers. Au mois de décembre 2022, Naina Andriantsitohaina a affirmé que les caisses de la CUA sont à sec. Les contribuables ne paient pas les impôts, les principales sources de revenus de la commune. A maintes reprises, le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina a sensibilisé la population à payer les impôts. Autrement, « la ville ne sera jamais propre ! ».