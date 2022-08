Jirama – Le tarif Optima business entre en vigueur

Parmi les décisions prises hier au conseil des ministres figure l’application du tarif Optima business de la Jirama. Il entre en vigueur à partir de la consommation de ce mois d’août après plusieurs réunions avec les groupements de sociétés entreprises à l’image du GEM ,SIM, Fivmpama, Fhorm, SEBTP ainsi que les clients grands comptes de la Jirama.

Les différentes réunions avaient pour objectif de voir un tarif idoine pour ne pas trop pénaliser les sociétés et entreprises. On parlait d’une hausse entre 80 et 100% du tarif de la Jirama. Ce qui est préjudiciable pour la majorité des sociétés et entreprises dont la plupart se trouveraient obligés soit de mettre la clé sous le paillasson, du moins de faire une importante compression du personnel pour réduire les charges.

Le taux de la hausse n’a pas été mentionné mais le communiqué signale qu’un tarif préférentiel sera accordé aux entreprises de tissage et filature, aux producteurs de ciment, aux usines métallurgiques ainsi qu’aux usines de transformation de matières chimiques.

Une hausse qui vient donc en plein délestage qui handicape sérieusement la production des entreprises.