Go Tech Sarl – Les services au cœur des métiers

Implantée à Madagascar depuis le février 2016, GoTech SARL est une Société Malgache, qui est la filiale du Groupe Mauricien GoTech Ltd. Elle est spécialisée dans plusieurs activités liées aux nouvelles technologies de la communication. « Notre démarrage a été axé sur le déploiement des solutions informatiques ou « Smart Solutions » », informe Monjy Fitahiana Harilalaina, Country Manager de GoTech SARL. Elle œuvre sur des activités spécifiques telles que l’Infrastructure et réseaux (Networking), la cyber sécurité (pour diminuer la surface d’attaque et optimiser l’activité des entreprises), stockage et sauvegarde des données (Backup/Recovery/Storage), Pare feu (Antivirus), Diagnostic, de la Formation ISO Informatique, Communication/VoIP) ainsi que des Solutions Banking. Les services ainsi que les matériels sont au cœur des métiers. Les services octroyés dans le cadre des activités de la société sont principalement le contrat de maintenance, l’assistance, l’accompagnement.

« Par rapport à nos compétiteurs, on ne vend pas les produits sur lesquels on n’est pas certifié», enchaine la responsable. En outre, les services de GoTech ne se limitent pas à la vente mais s’étendent même vers l’accompagnement. « La vente sera précédée d’un accompagnement de qualité par des formations techniques et pratiques, en plus d’une garantie de un an pour l’installation. Le système est balancé en contrat de maintenance après », souligne le Country Manager.

Accompagnement

Surfer sur la vague des conjonctures économiques et sanitaires est vraisemblablement l’un des challenges de nombreuses sociétés implantées dans le pays. Pour GoTech SARL, il s’agit de grandir et s’épanouir malgré les problèmes. « Nous souhaitons que GoTech se fassent connaitre à travers ses services. La société note une expansion dans l’Afrique. Il y a aussi des implantations prochaines en Inde », souligne le Country Manager. La société est composée d’une équipe majoritairement malgache. « Nous disposons d’une quinzaine d’équipe locale, dont deux ingénieurs séniors et deux ingénieures juniors. L’équipe est composée majoritairement de treize malgache. L’échange des connaissances constitue un atout particulier pour assurer la qualité des services offerts. « L’inter change de connaissances entre les ingénieurs étrangers et malgaches dans le groupe apporte une importante amélioration dans le savoir-faire. L’inter change nous permet d’avancer dans nos activités, notamment en termes de compétences », indique la responsable. La société travaille avec des vingtaines de partenaires, pour ne citer que JUNIPER, FORTINET, CISCO, KASPERSKY, HP, DELL, FUJITSU, SIMPLY DESK, 3CX, ORACLE, VMWARE, ACRONISet tant d’autres. Ses clients sont essentiellement composés d’Organismes internationales, Organismes étatiques et privés, des Organisations sanitaires ou encore des Sociétés commerciales et de Distribution, des banques, ainsi que des Call Centers et des Groupe de Sociétés.

Encadré :

Adresse : Bâtiment IMMOSOA 4è étage Droite Ex-Village des Jeux Ankorondrano Antananarivo