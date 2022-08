Consommation – Du riz avarié brûlé à Toamasina

Coup dur pour le SPM. Une cargaison de 125 tonnes de riz Vary Tsinjo a dû être brûlée étant donné qu’elle a subi une détérioration dans la cale du bateau où elle était stockée. Dès hier, le Directeur régional de l’industrie, du commerce et de la consommation dans la région Atsinanana a pris les mesures nécessaires en procédant à l’incinération de ce riz.

Tout risque de distribution de ce riz avarié a été levé grâce un contrôle strict du marché à Toamasina et ses environs. Le Dricc et les autorités locales ont passé au peigne fin le marché pour détecter si des commerçants vendent ce riz impropre à la consommation et dont l’odeur est très forte.