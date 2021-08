Toliara – Des constructions illicites démolies

De l’action à la commune urbaine de Toliara. Le département de la Voirie et de l’assainissement décide enfin de bouger. La forte pression de l’opinion publique autour des constructions illicites et des commerces érigés en pleine rue a motivé la commune urbaine de Toliara à faire le pas. Les stands, normalement provisoires, construits illicitement devant les locaux du Faritany et du marché de « Bazar Filongoa » au bord de la mer ont été enlevés hier. Ce sont des stands de vente de boissons autorisés seulement en période de fête et non pas toute l’année. « Nous procédons à l’assainissement de la ville de Toliara. Ce n’est que le début d’une mission qui va durer encore un mois. L’action menée ce jour constitue un avertissement pour ceux qui ont élevé des constructions illicites occupant presque les chaussées » a explique Patrick Manasoa, adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara. Ce jour, les constructions et stands de fortune dressés au long de la rue nouvellement réhabilitée d’Ambohitsabo seront démolis. Les quartiers concernés n’ont pas été communiqués. Qu’en est-il du stationnement de Sanfily ?