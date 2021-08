Spiruline – Des compléments alimentaires pour les enfants défavorisés

Près de quatre mille enfants issus de milieu défavorisés vont bénéficier des compléments alimentaires de spiruline à travers trois cantines créées et gérées par l’association Esperanza dans la région Vakinarakaratra. Lancée en 2014, la ferme Fanantenana gérée par l’association Esperanza produit à peu près de 1,2 tonne de spiruline par an. Les spirulines produites par la ferme contribuent pour la plupart à appuyer les enfants en milieu défavorisés dans cette région. Des travaux d’extension devront se faire auprès de cette ferme. Il s’agit de créer quatre bassins supplémentaires afin d’augmenter la capacité en électricité solaire et améliorer les moyens de séchage de manière à porter la production annuelle de spiruline à 1,7 tonnes. Dans le cadre du financement de ce projet d’extension, un financement d’une valeur de 200 000 000 ariary a été remis l’Association Esperanza pour soutenir le projet par la STAR. Ainsi, l’augmentation de production aura pour impact d’élargir le nombre de bénéficiaires des cures jusqu’à cinq mille enfants. L’association ambitionne de se développer au niveau national et de distribuer des spirulines dans toutes les EPP de Madagascar. «La contribution de la STAR au projet d’extension de la ferme gérée par Esperanza, nous est précieuse afin d’augmenter notre capacité de production », indique Nirina Andry Mparany, responsable de la ferme Fanantenana.