Incendie à Mananjary – Une vaste superficie consumée

Un incendie dévastateur s’est déclaré dans le quartier de Masindrano, au bord de la plage, en pleine ville de Mananjary, hier vers 16h15.

L’origine du feu reste indéterminée. Une centaine de toits ont été touchés. Un vent violent et une forte chaleur ont favorisé la propagation rapide des flammes.

Le bilan détaillé du sinistre sera connu ce jour.

L’extinction de l’incendie n’a pas été facile. Le fokonolona, les forces de l’ordre, les autorités locales et les sapeurs-pompiers se sont efforcés de la maîtriser. Ils ont immédiatement évacué les enfants, les personnes ayant une mobilité réduite et les biens des lieux. Les clôtures en bois et certaines habitations ont dû être démolies pour pouvoir circonscrire le brasier.

Le maire de la commune et son équipe ont procédé au relogement immédiat des milliers de sinistrés. Les dégâts matériels et humains seront évalués à la suite des constatations en cours par la gendarmerie et la police.

Les victimes ont lancé un appel à l’aide. Un rapport provisoire de la situation est déjà parvenu aux différents responsables étatiques, selon les informations reçues.