Club de service – L’Inner Wheel Club réchauffe le Foyer de Vie

L’Inner Wheel Club d’Antananarivo poursuit ses actions auprès du centre Foyer de Vie à Andrainarivo, centre qui héberge des personnes âgées et que le Club soutien depuis plusieurs années.

Aussi hie r, avec ce temps froid de la capitale, l’Inner Wheel Club d’Antananarivo a donné des vêtements chauds aux vingt-trois femmes et dix sept hommes pensionnaires du Centre, ainsi que des sacs de riz mais également des médicaments et des PPN reçus de généreux donateurs dont des comprimés de Zinc et du Paracetamol, de la farine de maïs Katsak, des cartons de savons et des papiers toilette.

Notons que l’Inner Wheel Club focalise principalement ses actions sur la santé, l’éducation et l’épanouissement de la femme et des filles.