Catherine Chen de Huawei – Une responsabilité partagée pour un avenir commun

SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ — Catherine Chen, la directrice générale adjointe et directrice du conseil d’administration de la société Huawei, a prononcé aujourd’hui un discours d’ouverture lors du sommet en ligne <<Better World Summit 2020>>. Selon Mme Chen, les régulateurs des télécommunications de nombreux pays et secteurs doivent travailler ensemble pour relever les défis communs qui sont apparus à la suite de la pandémie de COVID-19 et créer un avenir plus inclusif pour tous.

Parmi les autres intervenants au sommet figuraient des représentants du secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R), du Global System for Mobile Communications (GSMA), de l’European Competitive Télécommunications Association (ECTA), du ministère sud-africain des Communications et des Technologies numériques, du bureau thaïlandais de la Commission nationale de l’économie et de la société numériques, de l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications (CAICT), de l’Association allemande de l’industrie de l’Internet (ECO) et de l’ADL.

Un meilleur avenir pour tous nécessite un effort commun

Au cours des 30 dernières années, les technologies de l’information ont progressé rapidement, facilitant grandement la vie et le travail des individus. La pandémie de COVID-19 a cependant révélé que les infrastructures numériques n’ont pas suivi le rythme des développements technologiques. Selon l’UIT, plus de la moitié de la population mondiale n’a toujours pas accès à Internet ni à d’autres technologies numériques. À mesure que les économies à travers les pays ralentissent, les gouvernements se préoccupent de plus en plus des stratégies de relance économique. « Nous envisageons un avenir plus connecté, plus intelligent et plus innovant », a déclaré Mme Chen. « Par-dessus tout, nous devons veiller à ce que ce soit un avenir inclusif, durable et meilleur par tous, pour tous. »

Conception descendante ; créativité et vitalité ascendantes nécessaires à la reprise économique

Alors que de plus en plus de pays et de régions mettent en œuvre avec succès des mesures de contrôle de l’infection pour ralentir la propagation de la COVID-19, l’activité économique dans certains pays a commencé à revenir à la normale. De nombreux gouvernements ont lancé divers plans de relance, et les TIC ont toujours occupé une place de choix dans ces plans. En Chine, le plan « Nouvelles infrastructures » a prévu d’investir plus de 140 milliards USD dans la seule 5G au cours des cinq prochaines années. Cela devrait permettre à l’économie numérique chinoise de croître de plus de 2000 milliards USD et de stimuler la relance économique intérieure. L’UE a également annoncé un paquet de 1100 milliards d’euros pour renforcer la reprise économique.

« Pour ranimer l’économie, nous avons besoin de conceptions descendantes, ainsi que d’une créativité et d’une vitalité ascendantes », a noté Mme Chen. « Le soutien des politiques gouvernementales associé à une transformation numérique active dans l’ensemble du secteur apportera les avantages de la technologie numérique à tous les secteurs, renforcera leur efficacité et relancera la croissance. »

«Seeds for the Future» sème l’espoir en utilisant les TIC pour permettre un avenir durable

Se référant au récent rapport de la Banque mondiale sur le fossé grandissant entre l’économie numérique mondiale en plein essor et le manque de compétences numériques, Mme Chen a déclaré : « Huawei poursuit son programme phare « Seeds for the Future ». Ce programme a été lancé en 2008 et vise à développer les talents locaux dans le domaine des TIC. À ce jour, ce programme a bénéficié à plus de 30 000 étudiants de plus de 400 universités dans 108 pays et régions. En raison de la pandémie, nous avons transféré le programme en ligne et l’avons ouvert à plus d’étudiants exceptionnels que jamais auparavant. À mesure que de plus en plus de secteurs adoptent les technologies numériques, ils mèneront les objectifs stratégiques de développement des Nations Unies pour 2030, en particulier ceux liés au changement climatique. »

D’autres orateurs ont également fait part de leurs vues sur la manière de construire un monde meilleur à l’avenir.