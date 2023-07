TENNIS – L’équipe nationale malgache constituée

À 52 jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 4 septembre, la fédération malgache du tennis (Fmt) dirigée par son président Naina Zandina Rakotomani­raka a déjà bouclé la liste des joueuses et joueurs membres de l’équipe nationale malgache pour défendre la couleur de Madagascar aux jeux des Iles à la maison. Selon l’explication de Dina Razafimahatratra, consultant technique auprès de la Fmt, « chez les dames, Mialy Ranaivo, Mitia Voavy, Narindra Ranaivo, Harena Voaviandraina, Iriela Rajao­belina, et Elisoa Andriantefi­hasina vainqueur du tournoi de sélection fin juin dernier, sont prêtes à chercher l’or tandis que chez les garçons, Toky Ranaivo, Lucas Andria­masilalao, Fenosoa Rasendra, Romeo Rakotomalala, Nicolas Raharivony et Hasina Mbola­nirina relèveront le défi pour chercher l’or ». Coté préparation, les raquettes malgaches continuent leurs préparations séparément en attente des instructions du ministère de la Jeunesse et des sports (Mjs). Normalement, il est prévu que certains joueurs sélectionnés puissent faire un stage en France mais cela dépend de la volonté de l’État malgache. Tous les athlètes attendent auprès du Mjs la tenue d’un regroupement national mais aussi et surtout l’assurance que les joueurs expatriés obtiennent à temps leurs billets d’avion pour le tennis. Sans eux la chance de briller avec les médailles à disputer sera nettement diminuée.