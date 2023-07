RÉFORMES STRUCTURELLES – Un schéma directeur pour le Trésor public

Studieuse et festive. La « Journée du Trésor » organisée hier au Centre de conférence International d’Ivato l’a été, épicentre de la célébration de son soixantième anniversaire. Au cours de laquelle, Andry Nirina Rajaofetra, directeur général du Trésor, a annoncé la mise en œuvre d’un schéma directeur à suivre comme le fil conducteur des activités de cette entité pour les années à venir. Au passage dans son discours, il n’a pas manqué de rappeler « qu’à sa nomination, beaucoup n’ont pas caché leur scepticisme. Mais aujourd’hui des réalisations ont contrarié ces préjugés. Rien que pour les formalités administratives concernant les dossiers du personnel, tout se déroule avec une célérité exemplaire », s’est-il félicité.

Les employés qui ont été à l’honneur hier. Cette « Journée mémorable » a été marquée par une remise de distinctions honorifiques aux agents bénéficiaires de la Direction générale du trésor, DGT, et la tenue d’une assemblée générale avec la participation des agents venus des quatre coins du pays. Une occasion pour ceux en activité de gratifier les directeurs généraux successifs du Trésor public et les agents admis en retraite en 2022, d’une part.

Redevabilité

Et d’autre part, une opportunité pour relater les faits marquants des soixante ans passés, et présenter les perspectives conformément au contexte politico-économique actuel. La ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, venue honorer cette cérémonie, a réitéré la place importante occupée par le Trésor public sur l’échiquier économique et financier du pays. Les défis auxquels le Trésor public est invité à réussir restent les mêmes. La sécurisation des fonds, des titres et des valeurs publics, la bonne gouvernance financière et comptable des organismes publics, et le développement des services financiers. Malgré les crises économiques et sanitaires traversées par le pays, la DGT s’est toujours impliquée à honorer ses missions. Ces dernières reposent sur l’attention permanente portée au sens de « redevabilité au public » qui exige un plein engagement de tous les agents et une totale transparence dans leurs actions, a souligné la ministre de tutelle.

Pour l’avenir, la DGT va se lancer dans une série de réformes qui la conduira à sa vision « Tahirimbolam-panjakana mivoatra, miasa mahitsy, anatin’ny mangarahara ary lavitry ny kolikoly » un Trésor public moderne et intègre, travaillant dans la rigueur dans la transparence, loin de la corruption. Une avancée vers la numérisation des démarches administratives et la digitalisation des procédures relatives au rapatriement de devises, le renforcement de la sécurité du système d’informations ainsi que la mise en place d’une plateforme unique du Trésor : telles sont les actions déjà initiées par la DGT afin de mieux servir les usagers, et de relever les défis énoncés.