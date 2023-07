MILIEU CARCÉRAL – Les conditions de détention des mineurs s’améliorent

Vivre dans un cadre de vie confortable en prison, c’est un luxe que les détenus mineurs à la maison centrale d’Antanimora, n’ont pas osé rêver. Sauf que depuis quelques jours, leurs conditions de détention se sont améliorées. Ils dorment, désormais, sur un matelas confortable, avec des couvertures toutes neuves. Leur cellule, leur salle de classe et leur terrain de basket, font peau neuve. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés dans le quartier des mineurs, grâce à la Fondation Axian et ses partenaires. Quatre salles de classe, les dortoirs, le terrain de basket ont été rénovés. En outre, ce quartier a été équipé de soixante matelas, de cent trente couvertures, et de vêtements. Plusieurs associations travaillent avec cette prison, pour améliorer le cadre de vie des détenus et pour préparer leur retour dans la société. Ils sont scolarisés, ou suivent des formations professionnelles. Les résultats sont motivants. Quatre sur six candidats ont obtenus le CEPE, au mois de juin. Aujourd’hui, deux prévenus vont passer l’examen du BEPC.