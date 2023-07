MIANDRIVAZO – Neuf personnes prises en otage

Prise d’otages à Behasy Mangarivotra, dans le district de Miandrivazo, le vendredi 30 juin. Une alerte a sonné à 1h du matin. D’après les informations rapidement vérifiées, six bandits ont assiégé le village, tiré des coups de feu et enlevé neuf personnes. Parmi leurs otages, figurent leurs propres membres de famille élargie. Le frère d’une habitante était parmi les criminels. Le mobile de l’acte repose sur un litige perpétuel, la haine et le désir de vengeance, selon un rapport des faits de la gendarmerie. Sitôt avisés, les gendarmes ont engagé une opération de poursuite. Un accrochage entre les kidnappeurs et eux a eu lieu, au cours duquel un des otages a été libéré. Un membre de l’escouade scélérate est tombé sous les balles. Une trentaine d’éléments de forces de défense et de sécurité et environ deux cents hommes de l’auto-défense villageoise se trouvent toujours dans la brousse en train de talonner les malfaiteurs. Les gendarmes de Morondava ont été informés pour qu’ils quadrillent la zone par où les cibles pourront passer. Une enquête se poursuit en même temps.