L’étrange suicide de la France et de l’Europe

C’est une vieille Chronique du 18 octobre 2012. Entretemps, en 2015 précisément, l’Europe, et surtout l’Allemagne d’Angela Merkel, a ouvert la porte à cinq millions de «migrants». Entretemps également, le 4 mai 2017, paraissait en Grande-Bretagne «The Strange Death of Europe» : «L’étrange suicide de l’Europe : immigration, identité, islam» (éditions du Toucan/L’Artilleur, 2018, pour la traduction française). Son auteur, Douglas Murray, journaliste au Sunday Times, aurait voulu que la chancelière Merkel et ses prédécesseurs, «avant d’enclencher la transformation de l’Europe», se posent certaines questions : «tout être humain, d’où qu’il vienne, peut-il s’installer en Europe et s’y considérer comme chez lui ? Tout être humain fuyant la guerre doit-il trouver refuge en Europe ? Les Européens ont-ils mission d’offrir un meilleur niveau de vie à ceux qui, de par le monde, y aspirent ?».

Au vu des hordes ensauvagées qui déferlent actuellement sur la France, celle d’une «certaine idée» qu’on s’en fait avec de Gaulle, voici 300 mots de lecture en diagonale : (37-38) «La culture issue de l’héritage judéo-chrétien, de l’Antiquité grecque et romaine, de l’esprit des Lumières n’a pas entièrement disparu. Mais deux réseaux de causalité simultanés ont précipité l’acte final. La première causalité à l’oeuvre coïncide avec l’arrivée massive de peuples allogènes (…) À lui seul, l’afflux de millions de gens en Europe n’aurait pas suffi à sonner le glas du continent si, dans le même temps, l’Europe n’avait pas perdu foi en ses croyances, ses traditions et sa légitimité (…) Les Européens ont oublié la leçon que Zweig et sa génération avaient apprise dans la douleur : tout ce qu’on aime, les civilisations historiquement les plus brillantes et les plus cultivées, peut être balayé par des gens qui n’en sont pas dignes». (515) «Ils continueront ainsi à faire en sorte que l’Europe soit le seul endroit au monde qui appartienne au monde. Au milieu de ce siècle, alors que la Chine ressemblera à la Chine, l’Inde à l’Inde, la Russie à la Russie et l’Europe de l’Est à l’Europe de l’Est, l’Europe occidentale ressemblera à une version grande échelle des Nations unies. Ce lieu, où les villes cosmopolites ressembleront de plus en plus à des pays cosmopolites, sera sans doute bien des choses. Mais cela ne sera plus l’Europe». (516) «tandis qu’on encouragera les nouveaux arrivants à conserver leurs traditions et leurs modes de vie, les Européens, dont les familles vivent ici depuis des générations, continueront sans doute à s’entendre dire que leurs traditions sont dépassées et tyranniques». (519) «tout ceci avait été mené au nom d’un présupposé plutôt risible : si toutes les cultures étaient égales, les cultures européennes étaient moins égales que d’autres».

(début de citation de la Chronique de 2012)

« L’Europe a reçu le Prix Nobel de la Paix parce qu’elle n’a plus les moyens de financer la guerre » raillent les humoristes. L’Europe, « de l’Atlantique à l’Oural », tout le monde la connaît ou croit la connaître. Mais, quand Israël participe aux compétitions sportives européennes ou que la Turquie se voit renvoyée à sa religion musulmane, il m’avait semblé intéressant de questionner l’identité de l’Europe.

À Suivre