JEUX DES ÎLES – L’engagement nominatif des athlètes en bonne voie

À 52 jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 4 septembre, le COJI par un communiqué a mis les points sur les i. « Les six autres îles de l’Océan Indien qui prendront part à la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar ont déjà envoyé leur engagement de principe et quantitatif. Ce qui exclut les doutes du CIJ. En attendant l’engagement nominatif de chaque pays participant pour enclencher les accréditations, le MJS tient à rassurer le public, les athlètes et toutes les fédérations sportives concernées que Madagascar honorera ses engagements pour l’hébergement de la onzième édition des JIOI de 2023 dans moins de 60 jours et toutes les commissions sont à pieds d’œuvres ». Concernant les infrastructures sportives, les travaux de mise aux normes ont débuté et seront terminés à temps comme la réfection en pavé de la rue de 3 km du portail de l’université polytechnique jusqu’ au complexe sportif de Vontovorona. Concernant les matériels à installer sur les sites de jeu, la grande partie est déjà arrivée à Madagascar et une partie est en attente de livraison. Et le communiqué de préciser: « le regroupement final des athlètes malgaches débutera un mois jusqu’à l’ouverture de la compétition. En ce qui concerne la restauration, le dispatching de chaque délégation a été déjà fait avec les menus à proposer pour chaque hôtel qui a déjà donné son accord. Madagascar est prêt à relever le grand défi de réaliser une réussite pour l’hébergement de cette onzième édition des JIOI. « La visite technique des hôtels, la vérification des installations sanitaires comme les antidérapants, les installations pour les athlètes à mobilité réduite ou avec le handicap ont été déjà faites. Sur le volet jeunesse, le casting des représentants de la Grande Ile est sur la bonne voie et d’ici quelques jours tout sera acté », selon toujours le communiqué du COJI.