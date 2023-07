Inventaire : Les exportations minières éblouissent

Bilan appréciable du secteur minier. D’après le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Herindrainy Rakotomalala, sur un plateau de télévision, « les exportations de produits miniers ont atteint 5 440 milliards d’ariary en 2022, contre 2900 milliards d’ariary en 2021 et 1 800 milliards d’ariary en 2020 ( en raison de la Covid). Les valeurs d’exportations de 2018 ,2 300 milliards d’ariary, ont déjà été dépassées au mois de mai de cette année » a-t-il précisé. Pour l’an passé où les exportations aurifères ont été gelées, tout comme l’octroi permis miniers, ces performances étonnent un peu mais méritent d’être connues.

Herindrainy Rakotomalala est convaincu que « les réformes apportées par le nouveau Code minier, et les engagements pour une exploitation durable et transparente des ressources minières auront davantage d’impacts bénéfiques pour l’essor de ce secteur au bénéfice de l’économie du pays ».

Madagascar entame actuellement le troisième processus de validation en vue d’évaluer la mise en œuvre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Il est aussi question de revoir la Loi sur les grands investissements miniers, LGIM, qui régit des grosses firmes de l’industrie extractive comme Ambatovy.