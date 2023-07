FOOTBALL – TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Dix clubs OPL filent en huitièmes

Les seizièmes de finale de la coupe de Madagascar ont été bouclés ce week-end. Cette étape s’est étalée sur deux semaines car certains clubs de l’Orange Pro League ont encore disputé des demi-finales. Dix clubs OPL ont validé leur ticket et six ont échoué. Trois des demi-finalistes filent en huitièmes de finale. Après sa qualification en finale de l’OPL en éliminant l’Ajesaia le dimanche 25 juin, Fosa Juniors FC s’est imposé sèchement 7 buts à 2 contre FFAM Analamanga au stade Rabemananjara le 28 juin. Santatra s’offre un triplé (5e, 23e, 54e), Yvon réalise pour sa part un doublé (42e, 64e) outre les buts signés Lolody (29e) et Elefoni (56e). Tana Formation inscrit ses deux buts dans les quinze dernières minutes. L’autre club qualifié en finale de l’OPL, AS Fanala­manga a de son côté écarté le CFFA Espoir Analamanga par 3 à 2. Ajesaia valide sa qualification en s’imposant 2 à 1 vendredi contre US Pro Analamanga à Tsiroanoman­didy.

En chute libre

Le club champion national en titre, CFFA dispose de Net Foot Analamanga 2 à 0 tandis que l’équipe vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus balaye Kinga Sport Analamanga par 3 à 0. Cinq autres clubs OPL se qualifient eux aussi en huitièmes. Disciples FC bat Fomela Club Haute Matsiatra (4-0), ASA Nosy Be cartonne face à FC Landric Sava (5-1), Tsaramandroso Formation défait FCKB Boeny (4-3), Mama FC bat CF TFC Anala­manga et Dato FC surclasse dans la souffrance Réseaux Fort Vatovavy fitovinany (1-1 tab 4-3). Fin de parcours pour six équipes OPL. Le club demi-finaliste, Cosfa s’enfonce. Les militaires se sont pliés devant l’EFFCA MI 20 FC Analamanga (1-2). FC Rouge Analamanga a surpris pour sa part Uscafoot (1-0). Deux formations d’Analanjirofo ont, elles aussi, créé la surprise. Kakambary a humilié Jet Kintana (4-0) et FC Mahavatsy a éliminé au bout du suspense Tia Kitra (0-0 tab 3-2). Deux autres clubs OPL ont été éliminés par forfait car ils ne se sont pas présentés au stade au jour et à l’heure du match. 3FB Toliara devait jouer contre AS Comato et Zanakala FC devait affronter ASJM Androy. Les huitièmes de finale auront lieu ce week-end. «Pour le calendrier de matches, nous allons toujours prendre en compte la proximité géographique des équipes» souligne Helly Zafinimanga, responsable de compétition au sein de la fédération malgache de football.