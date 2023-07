FESTIVAL – L’évasion dance célèbre l’art chorégraphique

La 2e édition du festival international de danse de création a commencée hier et s’étalera jusqu’au 8 juillet à l’Institut français de Madagascar. À Madagascar, les occasions de diffusion d’œuvres chorégraphiques sont rares et il est souvent difficile de se rendre à l’étranger pour présenter les talents. C’est pourquoi Julie Iarisoa et son équipe ont organisé ce festival international. « Si nous ne pouvons pas toujours aller ailleurs, faisons venir les gens d’ailleurs pour voir nos œuvres et partager leur expérience avec nous. Nous sommes vraiment ravis de voir des chorégraphes et des amateurs de danse étrangers présents cette année », confirme Julie Iarisoa, la directrice artistique. Des masterclass avec des artistes locaux et étrangers, ainsi qu’un grand carnaval, sont au programme. Une rencontre professionnelle, des discussions à thème et une variété de spectacles comme les pièces chorégraphiques et concours d’improvisation viendront embellir l’événement tout au long de la semaine. Ce festival est une occasion de promouvoir les œuvres et de diffuser les talents malgaches à l’échelle internationale. Il permettra de mettre en avant la danse contemporaine à Madagascar, en explorant différents thèmes tout en préservant l’aspect artistique. « Actuellement, le pays compte plus de 50 compagnies de danse. Grâce à cet événement, les danseurs malgaches auront l’opportunité de se faire connaître et de partager leur passion avec des artistes venus d’ailleurs », fait savoir Njara, danseur malgache. Ce festival contribuera à renforcer le rayonnement de la danse contemporaine dans la Grande île et à promouvoir l’expression artistique dans notre pays.