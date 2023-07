ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE – L’EPP Ilanivato ferme ses portes

Quatre cents élèves de l’école primaire publique (EPP) à Ilanivato risquent de grossir les rangs des enfants déscolarisés. Cet établissement scolaire a fermé ses portes, en ce début des vacances scolaires. Le catholique est le propriétaire des bâtiments que la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a loué pendant près de 50 ans, pour scolariser les enfants de ce quartier, gratuitement, dans une EPP. Il les a récupérés. « La CUA n’a pas payé les loyers, depuis 5 ans », nous confie une source, pour expliquer cette décision du catholique. La CUA n’a pas souhaité réagir, hier. Les enseignants sont inquiets, quant à l’avenir de leurs élèves. « Nous redoutons un fort abandon scolaire, à la prochaine rentrée », lance une enseignante. Ils ont prévu de répartir ces élèves à l’EPP Anosipatrana et à l’EPP Ampefiloha Ambodirano, pour l’année scolaire 2023-2024. « Les plus petits iront à l’EPP Anosipatrana, et les plus grands, à l’EPP Ampefiloha Ambodirano. Mais ce n’est pas la solution idéale. Ces bâtiments sont loin de chez eux. Ils doivent marcher entre 10 à 30 minutes, pour aller à l’école, dans ces nouvelles écoles. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils seront motivés à faire ce long trajet, tous les jours », enchaine la source.