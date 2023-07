ÉCONOMIE BOENY – Amendement de l’application du tarif unique

La mise en œuvre de l’arrêt régional sur l’application du tarif unique dans les prélèvements sur les produits agricoles, des forêts, de la pêche et de l’élevage ainsi que leurs modalités de recouvrement dans la région Boeny fait des remous, au sein des différentes structures concernées. C’était dans cette optique qu’une réunion sur l’amendement de l’arrêté régional a été organisée, vendredi dernier au bloc administratif à Ampisikina. Le secrétaire général (SG) de la région Boeny, Tokifaharana Herimaharo Zo, a rappelé les résultats de la mise en œuvre de l’arrêté régional N°006-22/REG-BN/GOUV, concernant la collecte des ristournes sur les produits et qui a subi un amendement le 30 juin dernier. L’évaluation de la mise en œuvre de l’arrêté présente une difficulté. C’était également l’objet de cette réunion à laquelle a participé les chefs de districts, les maires, les directeurs régionaux concernés ainsi que les représentants de la branche du Bianco à Mahajanga. Les collecteurs ainsi que les forces de l’ordre étaient également présents.

Communes actives

« La région ne pourrait pas décider seule. Elle doit consulter toutes les entités avec les maires qui ont adopté ce décret », avait expliqué le SG. Une rencontre entre les collecteurs de la région Boeny, et le directeur des affaires financières et de la Comptabilité (DAFC) a permis d’apporter une amélioration et réforme à l’arrêté régional. Le prélèvement à 100% a été spécialement envisagé, pour les communes actives dans l’accomplissement de leur attribution au sein de la Trésorerie Générale de Mahajanga. Les autres communes ont été encouragées à payer leurs contributions régulièrement. Selon le rapport obtenu auprès des percepteurs, les produits qui coûtent cher sont surtout les produits agricoles tels que les black eyes, les noix de coco, le riz blanc, le son de riz, les maïs, l’ail et l’oignon, les mangues, les arachides ainsi que les citrons. Des communes dans les districts de Mahajanga2, Soalala ainsi que Marovoay et Ambatoboeny ont déjà payé leurs ristournes.