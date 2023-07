DÉVELOPPMENT TOURISME – Ouverture de vol direct vers Kenya, Maurice et Comores en vue

Les recherches de solutions en vue de relancer le tourisme dans la région Boeny se multiplient. Une autre option vient d’être discutée entre la région Boeny et une agence de voyage, samedi dernier. La proposition d’ouverture des vols directs entre Mahajanga et quelques pays à savoir le Kenya, les Comores et l’île Maurice a été débattue entre le gouverneur Mokhtar Andrianto­manga et le manager de l’agence de voyage Blue Sky à Madagascar, Feizal Abdoollah et la cheffe d’agence à Mahajanga. « Le tourisme est l’un des secteurs à promouvoir par la région. Il permet d’apporter le développement socio-économique de Boeny. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour vous soutenir dans vos démarches. De nombreuses demandes d’ouverture de vol direct de Mahajanga vers d’autres pays nous ont été déjà proposées. Toutefois, il faut envisager l’amélioration des infrastructures et des services au niveau de l’aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy. L’accueil des touristes devra être satisfaisant », a déclaré le gouverneur. L’agence de voyages Blue sky est à Mahajanga depuis plus d’une quinzaine d’années. D’autres agences sont aussi ouvertes dans la capitale et à Toamasina. Mahajanga reste la destination nationale numéro une en matière de tourisme. Aujourd’hui, les infrastructures routières nationales, la crise économique due à l’inflation et surtout le problème du délestage ont changé la situation. L’insécurité règne et les séries de coupures intempestives mettent les différents secteurs en péril. La hausse du frais de transport aérien et également terrestre n’arrange pas les choses. Il reste quelques semaines et la période de la haute saison démarre. Mais la situation actuelle, surtout de la Jirama qui n’arrive pas à répondre aux besoins de la ville et des habitants, a besoin d’être résolue illico presto.