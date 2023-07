CENTRE DE GESTION AGRÉÉ – Une entité d’appui aux Petites et moyennes industries

Un pallier franchi. Le bureau du Centre de gestion agréé, CGA, parrainé par le Syndicat des industries de Madagascar, SIM, vient d’être mis en place. C’était lors de l’Assemblée générale constitutive de cette entité qui s’est tenue ce jeudi au bureau du SIM à Analakely. Ce CGA est une structure créée pour fournir un soutien aux Petites et moyennes industries, PMIs dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. Une initiative financée par le PNUD dans le cadre de son projet « Diversification de l’Economie Malagasy » ou DEM. « La principale mission de cette entité est d’accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise en leur offrant des services de conseil personnalisés, de formation et d’assistance. Les objectifs de ce CGA sont d’accompagner les entreprises dans leur gestion, d’ optimiser leur performance financière , d’ accroître leur accès aux crédits, de favoriser la conformité légale , de fournir des formations et des ressources, de représenter et préserver les intérêts des entreprises membres auprès des autorités » explique Tiana Rasamimanana, président du SIM. Les PMIs en adhérant à cette structure, pourront bénéficier de nombreux avantages. Conseils et expertise professionnelle, assistance comptable, formation et renforcement des compétences, réseau professionnel, accès à des outils et ressources, assistance administrative et fiscale, accès à des avantages fiscaux, image de professionnalisme et crédible auprès des fournisseurs, clients et établissements financiers.