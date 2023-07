CCESCA – Fanja Andriamanantena accompagnée par 14 artistes

Plus de quatorze artistes accompagnent Fanja Andriamanantena lors de la célébration de ses 60 ans de scène au Ccesca Antanimena le 9 juillet.

La plupart de ces artistes qui se produiront lors de cet événement interpréteront les chansons que Fanja a créées, telles que Lalie et Nanie. « À partir de l’année 2000, j’ai décidé de revenir à la musique. Auparavant, j’étais une bureaucrate et seulement créatrice de contenus pour les chansons d’autres artistes. Puis, j’ai travaillé sur « Mozika tsotr’Izao ». Et maintenant, je collabore avec de nombreux artistes, même les jeunes. Des artistes m’accompagneront lors de cet anniversaire notamment Silo, Mahery, Luc, Farakely, Faniah, Lalie, Nanie et d’autres », mentionne Fanja Andriamana-ntena. Des duos et des trios avec Fanja viendront embellir le Ccesca Antanimena avec les chansons qu’elle a créées. De plus, il y aura une projection retraçant son parcours musical au cours des soixante dernières années. En guise de cadeau, l’artiste prépare une surprise pour ses fans. « Je viens de décider quelque chose, la vie commence souvent avec des difficultés financières. Tout le monde se plaint du coût proche des frais de scolarité, des fournitures scolaires. Finalement, je veux célébrer cette fête avec tout le monde. Le prix d’entrée sera de 15 000 Ariary au lieu de 20 000 Ariary ou 30 000 Ariary à partir d’aujourd’hui. Cependant, le prix de réservation reste inchangé », avoue-t-elle.

Une artiste généreuse

Le jour spécial de Fanja sera donc une occasion unique de la rejoindre et de profiter de ce moment de célébration. Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui mettra à l’honneur une artiste talentueuse et généreuse.