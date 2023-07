BASKETBALL – COUPE DU MONDE – Mathias M’madi sacré meilleur marqueur

La coupe du monde de basketball U19 en Hongrie qui a pris fin dimanche a placé Madagascar au quatorzième rang mondial avec le titre pour l’Espagne.

Une quatorzième place acceptée par la majorité des opinions. La génération 2004-2005 garçons du basketball malgache (U19) a mis Mada­gascar au-devant de la scène planétaire. Grâce à leur première participation à une coupe du monde qui s’est jouée du 24 juin au 2 juillet à Debrecen en Hongrie, le peuple malgache s’est senti fier de la prestation des jeunes Ankoay, malgré le statut du petit poucet au départ et qui n’a pas fini dernier mais au quatorzième rang mondial qui n’est pas donné à tout le monde. Les protégés d’Aimé Randria, coach de l’équipe nationale malgache ont joué sept matches. Ils ont enregistré deux victoires (Madagascar 83-66 Liban, Madagascar 80-77 Hongrie) et cinq défaites (Madagascar 69-136 USA, Madagascar 56-119 France, Madagascar 71-74 Slovénie, Madagascar 80-77 Hongrie, Madagascar 60-72 Corée du Sud, Madagascar 64-104 Égypte).

Pour Ndranto Rakotona­nanary, coach de MB2ALL, N1A dames, il a expliqué que la première expérience en coupe du monde a été plutôt positive et enrichissante. Madagascar doit multiplier les rencontres internationales pour suivre les tendances du basketball moderne. « Les membres de l’équipe nationale malgache ont pu faire mieux face à la Slovénie et la Corée du Sud mais on ne va pas les blâmer. Les Ankoay U19 ont présenté un manque de niveau d’ensemble et un manque de puissance. Les cinq majeurs ne peuvent pas assurer à eux seuls tous les matches par rapport aux autres équipes qui ont fait tourner leurs effectifs. Le banc de remplacement nous a handicapés ainsi que le gabarit », confie coach Ndranto.

Limites

Malchanceux et ayant hérité de la poule B avec les États-Unis d’Amérique et la France, les basketteurs malgaches ont montré leur limite face à des tels calibres. Malgré les cinq défaites sur les sept matches disputés, Harisoa Muriel Hajanirina, sociétaire de l’équipe nationale féminine de 3×3 a salué avec fierté la prestation des Ankoay garçons U19. « Les joueurs malgaches ont défendu avec fierté la couleur malgache. Ils ont donné les meilleurs d’eux-mêmes malgré la méforme de Donovan qui aurait pu apporter beaucoup pour son équipe. Pour avancer encore plus, les rencontres internationales sont incontournables et je lance un appel à l’adresse de l’État malgache. Merci à la FMBB et son équipe », avance Harisoa Muriel Hajanirina. Quant à Julien Chaignot, head coach de COSPN, « pour une première participation en Coupe du monde, c’était génial avec une belle expérience de trouver le haut niveau. Pour la première fois, on a pris conscience du niveau du basketball mondial. Pour suivre la tendance, il faut continuer à nous structurer ». Le point marquant de cette Coupe du monde de Debrecen a été la nomination de M’Madi Mathias comme meilleur marqueur du tournoi avec ses 169 points marqués en sept matches.