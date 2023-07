ATSIMO ANDREFANA – Respect à redonner à la langue malgache

La direction de la Communication et de la culture Atsimo Andrefana a marqué le « mois pour la langue malgache ». Outre les concours oratoires, de chants et de musiques, la célébration a mis l’accent sur le respect à redonner à la langue malgache. « Les nouvelles technologies et les langues étrangères n’impactent pas toujours positivement sur la langue malgache, laquelle tend à être modifiée et n’est donc pas parlée correctement. Cet événement a ainsi pour objectif de rappeler le respect et le bon usage de chaque mot de notre langue maternelle » explique le directeur du département de la Communication et de la culture Atsimo Andrefana, Zézé Velomila. Des chanteurs locaux issus de divers districts ont démontré par des chants chantés en dialecte, la beauté et la valeur donnée à la langue malgache. Il y eut également des artistes spécialisés en vers et en prose qui ont fait part de leur talent en suivant le thème axé sur une langue malgache en pleine vie. Le mois de la langue malgache a été célébré à Toliara en duo avec le mois de la musique.