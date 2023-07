ARRESTATION DE JOSLINA TSABOTO – La FIZAFAFI monte au créneau

Après la mise en détention préventive de la directrice générale par intérim de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), Joslina Tsaboto. Après les prises de positions de l’intersyndicale de la CNaPs, du “Randrana sendikaly” ou la solidarité syndicale de Madagascar qui dénoncent cette arrestation. La “Fikambanan’ny Zanaky ny Faritanin’i Fianarantsoa” (FIZAFAFI) déplore le traitement infligé depuis un certain temps aux originaires de la province Fianarantsoa. Il y a par exemple, un ancien directeur général de la Jirama, un ancien directeur général au sein du ministère de l’Économie et des finances frappé d’une interdiction de sortie du territoire, Maherilanto Manandafy et son épouse, Sareraka et en ce moment la directrice générale par intérim de la CNaPS. « Nombreux sont les enfants de Fianarantsoa qui sont victimes d’emprisonnement en ce moment, on appelle les dirigeants du pays de regarder et prévenir des risques de discrimination et analyser spécifiquement l’affaire impliquant la directrice générale par intérim de la Cnaps Joslina Tsaboto . déclare Randriamampionona Joseph Martin, le représentant des originaires de Fianarantsoa hier lors d’un point presse donné par l’association.

Les faits

Pour rappel, Joslina Tsaboto a été arrêtée pour des affaires de recrutement de 180 personnes qui étaient pour la majorité originaires de la même région que le directrice par intérim pendant ces deux passages en 2019 et 2022 à la tête de la CNaPS. Affirmation démentie par les proches de Joslina Tsaboto et les personnels de la CNaPS. « On déclare aujourd’hui que la plainte contre le directeur par intérim ne vient pas de l’intersyndicale de la CNaPS. Cette plainte n’a vraiment pas lieu d’être. Joslina Tsaboto est une personne intègre et raisonnable. On fait maintenant confiance à la justice pour trancher sur cette affaire», fustige Rakotozanana Andriamihaja Jojo, représentant du personnel. Ces personnels ont donc arrêté de travailler et les locaux de la CNaPS à Ampatsakana sont fermés depuis hier. Pourtant, des retraités sont venus pour apporter leur certificat de vie, chose qu’il faut impérativement faire chaque mois pour pouvoir obtenir l’argent de la retraite qu’ils doivent percevoir au 20 de ce mois. Néanmoins, si la situation à la CNaPS ne s’améliore pas d’ici peu, il est difficile de penser que les retraités pourront percevoir leur dû à la date prévue.