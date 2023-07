ANTSIRANANA – Journée portes ouvertes pour la Banque centrale

Apres la célébration du cinquantenaire de la Banky Foiben’i Madagascar (BFM) à Antananarivo, elle a choisi Antsiranana pour organiser une journée portes ouvertes marquant cet anniversaire.

Une délé­gation conduite par le nouveau gouverneur Aivo Handriatiana Andrianarivelo a séjourné dans la capitale du Nord en fin de semaine pour marquer cet évènement. Outre cette porte ouverte, notamment « règlementée», permettant à quelques personnes de connaître la vie de la Banque centrale depuis cinquante ans, des activités sportives et un débat réservé uniquement aux opérateurs , ont été organisés. Lors d’une cérémonie officielle tenue dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste , le gouverneur a saisi l’occasion pour annoncer de nombreuses activités que la BFM veut mener dans la région Diana pour pouvoir améliorer la coopération pour sondéveloppement. Il a également parlé de l’or et du « nouveau système» mis en place par la Banque centrale pour exploiter l’exportation de l’or à Madagascar. Désormais, a-t-il évoqué, tout l’or vendu par BFM à l’étranger doit avoir une «traçabilité», sinon rien ne sera vendu. Cela signifie que toute transaction devra être régularisée en bonne et due forme et que les redevances ou ristournes , droits de la commune et de la région d’origine, doivent être perçus sur place. Une bonne nouvelle pour ces collectivités qui profiteraient de ce projet et du changement , car on sait que la quasi-totalité de l’or exporté à l’étranger, provient du site aurifère de Betsiaka-Ambilobe, où l’or est inépuisable depuis la période coloniale, pourtant , la quantité puisée n’apporte rien à la commune en termes de développement.

Collecte de l’or

Lors d’une visite de courtoisie tenue au bureau du gouverneur de la région Diana , le directeur des affaires financières Claude Emile Sylvain, représentant de ce dernier , a apprécié ce changement tout en manifestant la volonté du gouvernorat à donner autant d’aide que possible pour que le projet réussisse. À partir de ce mois de juillet , la BFM fera une série de descente sur terrain pour mener une campagne de collecte de l’or, estimée au début à une tonne. Il est clair que les régions qui répondent aux exigences en bénéficieront. Par ailleurs, le gouverneur Aivo Handriatiana Andrianarivelo a profité de l’occasion pour présenter l’évolution de la Banque centrale depuis la première sortie de la monnaie malgache en 1925, les réalisations et les perspectives, tout en mentionnant que la célébration n’est pas tant une festivité qu’une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de cinquante ans. Pour cela, une coopération avec les responsables régionaux est primordiale pour un essor budgétaire car gérer et contrôler les échanges et opérations monétaires ne sont pas chose facile. « Cette année, nous avons réussi à transformer l’or en or monétaire et nous pouvons en être fiers. Cependant, cela ne signifie pas que la valeur monétaire sera stable dans l’immédiat, mais il doit encore y avoir des efforts à faire», a-t-il déclaré.