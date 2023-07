ANKADIMBAHOAKA – Inauguration d’un nouveau centre de l’AFT

L’Alliance Française d’Ankadimbahoaka a ouvert officiellement ses portes hier en collaboration avec le groupe Filatex et l’Alliance française. Le district d’Antsimondrano va bénéficier de formation en français et d’une bibliothèque ainsi que des diverses animations culturelles. « L’Alliance française d’Ankadimbahoaka bénéficie toutes les activités qu’on peut voir à Andavamba qui a plus de 16 000 membres. Les cours de vacances seront les premières activités qui vont commencer à partir de 8 juillet », mentionne Monique Raharinosy, présidente du conseil d’dministration de l’Aft. Cette inauguration s’est faite en présence de la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy et Vavitsara Gabriella, ministre de l’Enseignement technique et formation professionnelle. À noter que ce nouveau centre est situé au 4e étage de l’Alhambra Gallery Ankadimbahoaka.