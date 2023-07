AÏD AL- ADHA – Des actions concrètes pour les démunis

Les journées de la célébration de la fête du sacrifice ou Aïd al Adha ne sont pas passées inaperçues dans la ville d’Antsiranana. Cette fois, des organisations caritatives musulmanes ont saisi cette occasion pour distribuer de la viande et de la nourriture aux nécessiteux. Plus d’une centaine de zébus et de moutons ont été tués et distribués pendant les trois jours de cette fête de Tabaski. Prioritaires pour la grande famille des musulmans, d’autres personnes en dehors de cette religion ont également reçu leurs parts. Car l’Aïd al-Adha est une fête de partage, et les musulmans d’Antsiranana l’ont mis en pratique par des actions concrètes. L’association caritative comorienne « Wuzuri Wa Dini », qui signifie « beauté de la religion » par le biais de sa porte-parole, Adil Said Ali, s’est démarquée en matière d’œuvre sociale. Ce, grâce à la coopération fructueuse entre cette organisation et l’association antsiranaise AED ou Association pour l’éducation développement d’Antsiranana, présidée par Ismaël Botralahy. Pour la fête de Tabaski, soixante-quinze zébus et moutons ont été abattus par l’organisation et distribués à ceux qui en ont besoin. Cependant, les vingt-cinq enfants orphelins de la ville, pris en charge par l’association AED, ont bénéficié d’un avantage particulier. Ils ont reçu chacun dix kilos de riz blanc et de la viande de vingt-cinq moutons immolés spécialement pour eux, en commémoration du sacrifice d’Ibrahim. Une cérémonie simple mais grandiose a eu lieu dans la cour de la mosquée Soafeno pour marquer cet événement humanitaire et religieux.

Partage et solidarité

« Je suis venu pour assister à une célébration collective entre les deux associations. Notre organisation renforce ses actions pendant l’Aïd al-Adha car c’est l’une des occasions de concilier les principes humanitaires avec les valeurs universelles de l’Islam, symbolisées par le partage et la solidarité avec les personnes les plus démunies. Aujourd’hui, nous avons jugé nécessaire de célébrer la journée de sacrifice pour être au service de ceux qui sont dans le besoin », a expliqué le porte-parole de l’association qui a représenté son président Oustadh Moussa Adam Mbalia. Dans cette démarche, ce dernier est accompagné de Fabiola Fatouma, chargée de mission de l’association comorienne. Elle est l’initiatrice de ce partenariat entre les deux organisations par le biais des réseaux sociaux. La portée de cette initiative va bien au-delà de la simple distribution de viande. Elle symbolise l’empathie, la solidarité et la volonté de tendre la main à ceux qui se trouvent dans des situations précaires. Chaque don a été une véritable offrande, et une offre de soutien et de réconfort pour ces personnes qui sont souvent négligées par la société.