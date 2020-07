Wednesday Morning Group – Des dons au profit des femmes vulnérables

Près de cent-dix-sept familles vulnérables ont bénéficié de dons remis par l’association Wednesday Morning Group, association regroupant des femmes. La remise de dons a eu lieu dans le fokontany Betsizaraina où la majeure partie de la population est dans une situation précaire. « Nous savons tous que le pays et le monde traverse une crise sérieuse. Avec ces dons, nous tenons à aider les cent-dix-sept familles, qui sont parmi les plus démunis », indique Josiane Ralambotsirofo, vice-présidente de Wednesday Morning Group.

L’association n’en est pas à sa première action dans le fokon tany Be tsizaraina Andavamamba. « Nous avons déjà œuvré dans l’appui de l’École Primaire Publique dans le fokontany », enchaîne la vice- présidente. La distribution de masques et de produits de première nécessité a eu lieu au niveau du centre NRJ Andavamamba, avant-hier. « Nous avons répondu de tout cœur à votre appel pour les familles et les jeunes protégés de votre établissement. Nous voici donc pour apporter quelques produits de première nécessité en faveur des familles. Des masques de protection seront également distribués », promet Josiane Ralambotsirofo.